Маленький, но заметный!

15 мая в детском саду «Росинка» г. Ядрина состоялась акция «Письмо водителю» с участием сотрудников ГИББД, представителей ОАО «Ядринмолоко», педагогов и детей.

В музыкальном зале профилактическую беседу по соблюдению правил безопасного поведения на дорогах и тротуарах провели начальник ОГИББД ОМВД России по Ядринскому району Александр Чернов и инспектор Евгений Андреев.



В завершение беседы сотрудники ОАО «Ядринмолоко» Галина Алексеева и Александр Москалев подарили воспитанникам двух групп старшего дошкольного возраста светоотражающие жилеты.

После общего фотографирования ребятишки вышли на перекресток возле детсада «Росинка». В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД останавливали проезжающие машины, а дети в светоотражающих жилетах от молочной марки «Наша Корова» вручали всем водителям подготовленные вместе с родителями письма, рисунки и буклеты с пожеланиями соблюдать правила дорожного движения.



В итоге остались довольны все: и дошкольники, чувствовавшие свою значимость в проводимой акции, и водители, которым подобная профилактическая работа поднимала настроение.



Александр Данилов.