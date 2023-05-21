Вениамин Яскей: «Возможностей для развития достаточно и на селе»

2023 год объявлен в Чувашии Годом счастливого детства. Это отличный повод, чтобы рассказать читателям о наших успешных школьниках, о тех, кто добился достойных результатов в разных направлениях.



Знакомьтесь: стипендиат Главы Чувашии за особую творческую устремленность одиннадцатиклассник Ходарской школы им. И.Н. Ульянова Вениамин Яскей.

К слову, Вениамин удостоился стипендии уже во второй раз. А до этого, в 8 классе,

становился еще и стипендиатом главы администрации Шумерлинского района.

Круг интересов Вениамина достаточно широк. Как признается юноша, его любимыми предметами в школе являются география, история и геометрия, хотя он успевает на «отлично» по всем предметам и добивается успехов в олимпиадах различного уровня. Так, в 2019—2020 учебном году ему удалось занять 1-ые места в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников сразу по трем предметам: по географии, истории и культуре родного края. В 2021—2022 учебном году В. Яскей занял 1-ые места по чувашскому языку и литературе и географии. Также он дважды становился призёром регионального этапа по географии.



Как отмечает Вениамин, участие в региональном этапе олимпиады по географии стало для него одним из самых приятных событий, ведь он совершенно не ожидал, что станет призером. Хотя любовь к географии проявилась в нем еще в 6 лет, когда ему купили атлас мира. Он начал увлекаться странами, изучал их столицы, флаги… Мальчика манили острова, океаны, реки и моря.

Вот уже в течение 5 лет Вениамин участвует в республиканской лесной олимпиаде и в слете школьных лесничеств Чувашской Республики. Неоднократно становился победителем и призером этих состязаний как в личном плане, так и в составе команды в различных номинациях. В копилке наград Вениамина есть и дипломы II Открытого республиканского эколого-краеведческого квеста «Знатоки родного края». В 2020 году за успехи, достигнутые в учёбе, и активную жизненную позицию Вениамин был поощрен благодарственным письмом Минобразования Чувашии.

В. Яскей — весьма творческая личность. Он увлекается стихами, причем не только читает стихи других авторов и добивается успехов в конкурсах различного уровня, но и пишет сам, предпочитая выражать свои мысли на чувашском языке.



В числе достижений юноши в этом направлении — победы в районных конкурсах чтецов «Край родной, навек любимый», «Упрар тăван чӗлхемӗре», 3-е место в республиканском творческом конкурсе «Юратрӑм эп, хирсем сире…». Также Вениамин становился призером муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2019», где прочитал отрывок из «Повести о настоящем человеке». Весьма неплохо у него получается и написание статей — об этом свидетельствует 2-е место в конкурсе сочинений и эссе «Листая старые газеты, вернемся в прошлое на миг».



Вениамин — постоянный участник различных научно-практических конференций, таких, как «Exсelsior», Молодежные Николаевские Чтения, межрегиональный конкурс-фестиваль научно-исследовательских и творческих работ «Великие сыны России — Чебоксары город древний, город юный». В 2018 году он становился призером республиканского конкурса проектных и исследовательских работ педагогов и обучающихся, а в I муниципальной конференции школьников «Шаг в науку» удостоился II места.



В круг интересов Вениамина прочно вошел и спорт: он увлекается шахматами, шашками, настольным теннисом. Недавно, например, занял 2-е место в первенстве Шумерлинского муниципального округа. Еще юноше очень нравится велоспорт и ему дважды удалось завоевать «бронзу» в ежегодных соревнованиях, проводимых в честь олимпийского чемпиона Валерия Ярды.

С 2020 года В. Яскей входит в состав Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Чувашской Республике. В данном органе взаимодействия детей-активистов с властью от каждого муниципалитета представлено по одному человеку, и именно Вениамин является представителем Шумерлинского муниципального округа. Ребята участвуют в решении и обсуждении вопросов, затрагивающих их интересы. Совсем недавно, в апреле, в Чебоксарах состоялся двухдневный слет Детского общественного совета. Насыщенный график, мастер-класс по медианаправлению, экскурсии по ЧГПУ, по технопарку, просмотр фильма — Вениамину все очень понравилось.



«Детский общественный совет прибавил мне смелости и уверенности, научил не бояться трудностей, быть всегда активным и готовым работать. В августе прошлого года для членов ДОС была организована профильная смена в оздоровительном лагере «Бригантина». К нам каждый день приезжали известные люди — от спортсменов до политиков. Спикеры проводили различные мастер-классы.



В течение 10 дней мы должны были подготовить общий проект, который в заключительный день представили уполномоченному по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтине Федоровой. Мы предложили проект территории общения подростков, которая была открыта уже в марте этого года в Новочебоксарске. Именно там мне было вручено свидетельство о назначении специальной стипендии за особую творческую устремленность», — делится Вениамин.



Кстати, в составе делегации округа юноша ездил и на открытие Года счастливого детства, участвовал в торжественном параде, посетил с экскурсией один из вузов региона. Ему все очень понравилось, и он уверен, что в республике созданы все условия для счастливого детства.

Несмотря на разносторонние увлечения, свое будущее одиннадцатиклассник хочет связать с IT-сферой, надеется стать программистом. Ну, а пока идет усиленная подготовка к экзаменам.

Впрочем, загруженность в учебе совершенно не мешает Вениамину помогать родителям по хозяйству. Его отец, Николай Юрьевич, работает в сфере строительства, мама, Маргарита Владимировна, — учитель начальных классов в школе № 3 Шумерли. Вениамин считает, что именно родительское воспитание и, конечно же, поддержка школьных учителей позволили ему достигнуть определенных результатов. И он надеется, что удача и дальше будет на его стороне.

Татьяна Александрова.