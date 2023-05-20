Точка, да не простая

В Ходарскую школу нас «позвал» единственный в 2023 году в округе стипендиат Главы Чувашии школьного возраста Вениамин Яскей. Юноша стоит на пороге нового этапа жизни, оканчивает 11 класс. Подробнее его история – в материале журналиста Татьяны Александровой.

Заодно заглянули мы в «Точку роста». Этот Центр информационных и гуманитарных технологий открылся в школе в сентябре 2019 года в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», то есть за прошедшее время уже наработан определенный опыт и должны быть результаты. Вот об этом-то мы и побеседовали с учителем информатики и технологии Ходарской школы Вениамином Сенаторовым.



Первым делом учитель продемонстрировал две миниатюры, с которыми школьники (8-9 классы) участвовали в конкурсе и олимпиаде по технологии. Одна миниатюра – на военную тему, а вторая – «Эра динозавров». Практически все фигурки для этих макетов выполнены самими детьми с помощью 3Д-принтера. Со старшеклассниками в «Точке роста» тоже проводятся уроки, но уже информатики, на которых дети учатся основам программирования и 3Д-моделированию. Но больше всего, по признанию педагога, и девочкам, и мальчикам нравится находиться в виртуальной реальности с помощью специальных очков. «Сложно бывает оторвать, — с улыбкой говорит Вениамин Геннадьевич, — за урок могут побывать «там» лишь 2-3 ученика».



Впервые попадая на уроки в «Точке роста», школьники, конечно, мало представляют, чем им предстоит заниматься. Наверное, и разочаровываются, ведь здесь не развлекаются. «Детей, которые действительно хотят учиться ИТ-технологиям и связать свою жизнь с этой сферой, не так много, всего 3-5 процентов, — констатирует наш собеседник. – Для овладения знаниями и навыками нужно не просто желание, а усердие, целеустремленность». Поэтому понятно волнение учителя за выпускников школы, половина из которых в качестве ЕГЭ выбрала как раз информатику.



В любом случае, наличие в сельской школе «Точки роста» позволило значительно расширить возможности образовательного процесса и сделать обучение более наполненным, визуализированным. Ведь в этом центре учат не только информатике и технологии. Здесь для всех ступеней школы проводят видеоуроки по другим предметам, обучают навыкам оказания первой помощи на тренажерах, манекенах, учат играть в шахматы и конструировать роботов. «Двери центра открыты для всех классов, — подводит итог Вениамин Сенаторов, — более 100 учеников нашей школы охвачены основными и внеурочными программами цифрового и гуманитарного профилей. Несомненно, всё это пригодится тем ребятам, которые планируют учиться дальше по специальностям технической направленности. Тем же, кто совсем не технарь, «Точка роста» тоже дает немало: новые знания, развитие коммуникативных навыков, пространственное мышление, учит работать в команде».



В общем, для центров, открытых и открывающихся в школах сельской местности и малых городов по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование», придумали очень правильное название.

Наталья Игнатьева.