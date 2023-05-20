Легенда о дубе

В нашем парке старый дуб,

Он стоит так одиноко,

Слышал многое он тут,

Он хранитель тайн глубоких…



Как много знает вековой дуб, стоящий в городском парке? Сколько былин и историй хранятся в его памяти, сколько тайн и секретов он слышал. Вот одна из таких историй, которую рассказывают в нашем городе.



Жил один мальчик. С ним никто не хотел дружить. И ходил он всегда один. Мальчику было грустно одному, поэтому он много времени проводил со своим маленьким деревцем. Время не стоит на месте, и вот уже этот мальчишка стал мужчиной. Много добрых дел сделал он. И наконец у него появились друзья, любящий его человек. Всё то, о чём он мечтал в детстве.



Мужчина про свой дуб не забывал. Ухаживал за ним до старости. И когда он умер, местные стали считать, что этот дуб приносит счастье тем, кто ухаживает за ним. И с тех пор дуб этот приносит счастье каждому, кто в нем нуждается, и кто ему помогает.

А вы бывали у векового дуба?



К. Осипова, школа № 3.