Добрых дел не бывает много

Копилка добрых дел пополнилась еще одним начинанием. Разработанный волонтерским центром Шумерлинского муниципального округа проект «А у нас во дворе» вошел в число победителей

Всероссийского грантового конкурса «Добрый огород», организованного Общероссийской молодёжной общественной организацией «Ассоциация почётных граждан, наставников

и талантливой молодежи». На конкурс поступило более 400 заявок из 62 регионов нашей страны.

Победителями признан 51 проект с общим грантовым фондом в 750 тыс. рублей.

Как рассказала газете автор и руководитель проекта, советник главы администрации Шумерлинского муниципального округа по работе с молодежью Надежда Смолева, проект предполагает озеленение и благоустройство прилегающей территории стационарного отделения Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения в деревне Кадеркино.

«Для участия нужно было оформить заявку по специальной форме с обоснованием, начертить схему учреждения, на территории которого планировалось выполнить благоустройство (озеленение), и составить смету, — рассказала нашей газете Надежда Николаевна. — Также силами учащихся Юманайской школы мы засняли трехминутный конкурсный видеоролик, где подробно изложили цели и планы по реализации проекта».



В смету включены качественный садовый инвентарь, саженцы цветов, кустарников и плодовых деревьев. Авторы проекта надеются, что реализация проекта не только позволит облагородить территорию стационарного отделения ШКЦСОН, но и даст возможность престарелым проживающим разнообразить свой досуг, ухаживая за новыми зелеными «жильцами».

Реализация проекта «А у нас во дворе» планируется в июне-июле этого года силами волонтеров Шумерлинского муниципального округа.

Ольга Дмитриева.