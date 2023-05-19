Юные журналисты побывали в Госдуме

Это прекрасно, когда у отличной истории есть продолжение. По приглашению депутата Государственной Думы Аллы Салаевой 17 марта воспитанники медиастудии «Прожектор» побывали на ВГТРК Чувашии. И на этом можно было остановиться, но только не этим активным ребятам.



Написав сценарий своей новой программы «Будни депутата», ребята снова обратились к Алле Леонидовне с просьбой об индивидуальном интервью. И получили положительный ответ.

Встреча была назначена на 17 мая непосредственно в стенах Государственной Думы. А после состоялось ещё более невероятное путешествие в телевизионный центр «Останкино», которое ребятам организовала Алла Леонидовна.



Наверняка буря положительных эмоций и ярких впечатлений останутся с ребятами на всю жизнь.



Ю. Жданович, руководитель медиастудии «Прожектор».

Никита Уланов:

«Я под огромным впечатлением от поездки. Работать с Аллой Леонидовной было очень приятно. Внутри здания Госдумы ощущаешь себя как на другой планете, эти эмоции трудно передать. Но самое интересное нас ожидало впереди: ТТЦ «Останкино». Я хочу связать свою жизнь с телевидением, и когда я смог прикоснуться к этому миру эфиров и студий, то испытал настоящую эйфорию! Я обязательно вернусь туда, но уже в качестве телеведущего. Благодаря этой поездке я окончательно убедился в правильности выбранного пути. Эту поездку я не забуду никогда!»

Ксения Зубрилина:

«Поездка в Москву была незабываема и очень эмоциональна. Мы побывали в Государственной Думе и увидели место работы депутатов своими глазами. Также мы взяли интервью у Аллы Леонидовны Салаевой и были рады услышать ответы на интересующие нас вопросы. Я была в восторге от того, что прошлась по коридорам с красными дорожками. После экскурсии мы очень устали, но вышли с полным багажом эмоций. Этот день точно мы запомним надолго. После небольшого отдыха мы отправились в телецентр «Останкино», где побывали на месте съемок телепрограмм «Жить здорово», «Видели видео?», «Большая игра» и др. Прошлись по легендарным длинным коридорам «Останкино». Переход между двумя зданиями просто неописуем, он весь расписан изображениями исторических деятелей. Нам удалось увидеть маленький музей подарков Леониду Якубовичу. Особенно приятно было найти подарки из Чувашии.

Наша поездка была фееричной! Отдельное спасибо я хочу сказать нашему руководителю Юлии Евгеньевне Жданович».

Алексей Пугачев:

«Побывав в Государственной Думе, мы теперь точно знаем, как работают и чем занимаются депутаты Госдумы, как проходит их рабочий день. Когда мы только вошли в здание, сразу почувствовали всю серьезность законотворческой деятельности. Это было впечатляюще и грандиозно! Алла Леонидовна – человек, создающий будущее нашей страны, и мы очень благодарны ей за такую редкую возможность — окунуться в её рабочие будни. Она стала нашей первой звездой телеэфира. Мне выпала честь вручить Алле Леонидовне нашу персональную награду — статуэтку «Звезда студии детского телевидения «Прожектор». Надеемся, что с её легкой руки «звёздных» интервью у нас будет ещё больше».