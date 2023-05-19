Теперь есть все условия!

11 мая в Торханах состоялось значимое спортивное событие — открытие стадиона «Çавал» при спортивной школе им. В.Н. Ярды. Обустройство спортивной площадки с футбольным полем стало возможным благодаря республиканской адресной инвестиционной программе «Развитие физической культуры и спорта». На строительство из республиканского бюджета было выделено 23,2 млн рублей, из бюджета округа – 4,5 млн рублей. Работы выполнила малая строительная организация «Аликовская». Стадион «Çавал» в Торханах стал четырнадцатым по счету полнометражным футбольным полем, построенным в Чувашии за последние 3 года.

Словно и погода в этот день разделяла радость с торханцами и жителями Шумерлинского округа. После прохладных майских дней стало тепло и светило яркое солнце. Перед стадионом работали торговые палатки, играла музыка, в ожидании торжества собрались жители деревни, а любители спорта осматривали футбольное поле и беговые дорожки, волейбольную площадку и площадку для воркаута, сектор для прыжков, опробовали тренажеры. Никто не скрывал оживления и радостного расположения духа. Ведь вся эта современная спортивная инфраструктура не для кого-то, а для них, и находится она в родной деревне, в родном округе. Столько возможностей открывается!

На важное событие — не только для шумерлинцев, но и для всей республики — прибыл Глава Чувашии Олег Николаев. Торханцы встретили его с хлебом-солью и с чувашской песней в исполнении народного фольклорного коллектива «Шанчăк».



На торжественной церемонии Глава Чувашии поблагодарил жителей Шумерлинского округа за инициативы и активное участие в программах, позволяющих создавать условия для всестороннего развития подрастающего поколения. «Важно, чтобы ребята здесь оттачивали свое спортивное мастерство, становились профессиональными спортсменами, достигали больших побед. Им есть на кого равняться. А мы продолжим совершенствовать спортивную инфраструктуру муниципалитетов», — отметил он. Олег Николаев вручил директору спортивной школы Алине Васильевой символический ключ от стадиона и сертификат на сумму 600 тысяч рублей на приобретение трактора для ухода за футбольным полем, комплект футбольных мячей и оборудования. Обучающиеся Торханской начальной школы-детского сада Арина Белова, Анастасия Ивакова, Юлия Унегерова и Алгашинской средней школы Иван Петров из рук Олега Николаева получили удостоверения и «золотые» знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».



Глава Шумерлинского округа Лев Рафинов поздравил собравшихся с открытием спортивного объекта и выразил благодарность всем, кто помогал реализовывать это начинание. Слова признательности прозвучали в адрес тех, кто непосредственно был причастен к строительству объекта, начиная с подготовки проектно-сметной документации до выполнения непосредственных работ. Глава администрации округа выразил уверенность в том, что новый стадион постоянно будет занят детьми и взрослыми, что здесь будут проводиться не только окружные соревнования, но и спортивные мероприятия республиканского уровня.



За добросовестный труд и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Шумерлинском округе Лев Рафинов вручил благодарственные письма депутата Госдумы Аллы Салаевой инструктору-методисту спортивной школы им. В.Н. Ярды, мастеру спорта СССР, мастеру спорта международного класса по легкой атлетике Наталье Кузьминой и завсектором физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Николаю Чангайкину. Также благодарственным письмом депутата за активное участие в реализации социально-значимых проектов на территории Шумерлинского округа был отмечен директор малой строительной организации «Аликовская» Сергей Лаврентьев. Благодарностью администрации округа за добросовестное выполнение работ по строительству спортплощадки с футбольным полем были награждены мастер строительно-монтажных работ Александр Федоров и индивидуальный предприниматель Андрей Александров.



Гостем церемонии открытия стадиона стал и председатель Госсовета Чувашии, секретарь чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Черкесов. Он отметил Почетной грамотой Госсовета Чувашии за активную общественную работу старосту деревни Молгачкино Михаила Сергеева и за многолетнюю плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта тренера-преподавателя спортивной школы им. В.Н. Ярды Юрия Жугина. Благодарственное письмо чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» за добросовестный труд, активное участие в общественной жизни и большой вклад в реализацию партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» было вручено директору спортшколы Алине Васильевой.



С торжественным событием жителей округа также поздравили депутаты Госсовета Чувашии Виктор Горбунов и Сергей Мельников.

Парад спортивных команд округа стал одним из ярких моментов церемонии. Спортивную школу им. В.Н. Ярды представили воспитанники секций велоспорта и спортивной аэробики, отделений футбола, волейбола, легкой атлетики, спортивной борьбы и полиатлона. В параде были представлены команды тренерского состава спортшколы и ветеранов спорта. По беговой дорожке торжественно прошлись и команды образовательных организаций, куда вошли юные любители спорта. В их числе – победитель республиканских соревнований по пожарно-спасательному спорту, стрельбе из пневматической винтовки и спортивному ориентированию Владимир Романов (Шумерлинская школа), победитель чемпионата и первенства Чувашии по летнему и зимнему полиатлону Алексей Улисов (Егоркинская школа), мастер спорта по масс-реслингу Николай Ушаков (Юманайская школа), финалист Кубка Чувашии по легкой атлетике Михаил Петров (Алгашинская школа). На параде были представлены и команды территориальных отделов администрации округа.

Под песню «Стадион моей мечты» в исполнении методиста ИРЦК Александра Иванова почетные гости ознакомились с зонами спортивного сооружения, оценили качество проделанных работ.

Сразу к делу

Первым спортивным мероприятием на стадионе после официального открытия стала легкоатлетическая эстафета (4×200 м). Среди мальчиков и девочек 2012 и 2010—2011 годов рождения лучшими стали команды Алгашинской школы. В третьей (2008—2009 гг. р.) и четвертой (2006—2007 гг. р.) возрастных группах не было равных командам Ходарской школы. В возрастной группе 2005 года рождения и старше лучшей стала команда Егоркинского территориального отдела, на 2-м месте — команда Торханского отдела и на 3-м — команда администрации округа. Четвертой финишировала команда окружного Совета женщин.



Праздничные спортивные мероприятия продолжил турнир по мини-футболу среди юношеских команд. В упорной борьбе победу одержала команда Ходарской школы (руководитель – А. Спиркин). Второе место завоевала команда Шумерлинской школы (руководитель – И. Лескин), третье место у команды Юманайской школы (руководитель – Г. Пикова).



В турнире по волейболу среди девушек не было равных команде Алгашинской школы (руководители – А. Мальков, Н. Федорова), второе место — у команды Егоркинской школы (руководитель – Г. Улисов), третье место заняла команда Туванской школы (руководитель – Д. Игнатьев).



Не пустовало на стадионе и место для прыжков с разбега. Среди женщин 1-е место завоевала Нина Игнатьева (3 м 5 см), 2-е место — Диана Куланова (2 м 93 см) и 3 место — Анна Смолина (2 м 85 см). Среди девочек золотой медали удостоилась Екатерина Концова (2 м 94 см). Анастасия Ефимова завоевала серебряную медаль с результатом (2 м 90 см).









Алина Васильева, директор спортивной школы им. В.Н. Ярды:

Мы приложили много сил и стараний, чтобы наш стадион был именно таким: современным и разноплановым. У нас теперь самая оптимальная для всех возрастов беговая дорожка в 200 метров — не коротко и не длинно, замечательное футбольное поле, новые тренажеры. Желаю обучающимся школ, жителям получать удовольствие от тренировок. Для этого теперь есть все условия!

Валерий Павлович и Галина Аркадьевна Долговы, жители д. Торханы, заслуженные учителя ЧАССР, отличники народного просвещения:

Когда узнали о том, что в нашей деревне будут строить стадион, воодушевились и ждали этого события. Мы следили за каждым этапом строительства, подходили, смотрели.

Долгожданный день наступил! Мы очень радуемся этому событию! То, что в нашей деревне появилась такая современная спортплощадка, хорошо не только для нас, жителей Торхан, но и для всего округа. Надеемся, что здесь будут проводить большие соревнования. Мы с удовольствием будем зрителями и болельщиками. Кроме этого, мы и сами, вспоминая свою молодость, будем сюда приходить.

Хотим пожелать, чтобы как можно больше детей посещало спортивную школу, чтобы раскрывались спортивные таланты молодых, чтобы были новые яркие победы и достижения!

Любовь Арсютова, Вера Тарасина, Алевтина Маймасова и Людмила Ивакова, жители д. Торханы:

Теперь современная спортивная площадка в сельской местности выглядит не хуже городского стадиона: с искусственным газоном на поле, беговой дорожкой с покрытием, дорожкой из брусчатки, тренажерами и турниками. А еще здесь установлены скамьи для отдыха и прожекторы для яркого освещения. По периметру площадка благоустроена естественным газоном, на котором вовсю зеленеет трава. Этот объект так и манит всех к себе! С уверенностью можем сказать, что он станет любимым местом проведения нашего досуга. Спасибо большое руководству республики, округа, всем, кто вложил свои силы и время на строительство такого чудесного стадиона!

Андрей Спиркин, учитель физической культуры Ходарской средней школы:

Думаю, новый стадион станет самым востребованным местом в Шумерлинском округе. Даже просто сам объект является большим мотиватором для занятия спортом и физической культурой. Мы будем приезжать сюда с детьми проводить уроки, тренировки. Дети на селе получили возможность тренироваться на таком великолепном спортивном объекте, и это обязательно даст результаты!

Марина Ветликова.