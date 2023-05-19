Почему профессия инженера снова престижна и как им стать

В последние несколько десятков лет в нашей стране незаслуженно упал престиж профессии инженера. Сначала был бум на юристов и экономистов, затем популярными стали финансовые аналитики и программисты. А сейчас на рынке труда оказались одними из самых востребованных инженеры.

И тут вскрылась проблема: многие современные вузы готовят специалистов по старинке – по тем же программам и учебникам, которые были еще в советское время. Что делать? В Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова в этом году стартует новый проект – «Высшая инженерная школа», который призван дать студенту новый формат высшего образования.

В проект попадут 100 первокурсников четырех факультетов – энергетики и электротехники,

радиоэлектроники и автоматики, информатики и вычислительной техники и машиностроительного.

В дополнении к своей специальности их будут обучать проектным технологиям.

Идея встать на новые рельсы возникла не сразу. Сначала в вузе начали фиксировать небольшую потерю интереса у студентов технических направлений, а также у школьников к техническому творчеству, говорит руководитель проекта «Высшая инженерная школа», кандидат физико-математических наук Дарья Троешестова. Затем стали отмечать, что студентам стала сложно даваться физика. И вот тут задумались, как это исправить, и начали проводить исследования.



В итоге зафиксировали несколько причин. Одна из главных – образовательные форматы, которые существуют в университете, не менялись практически с тех пор, как существует ЧГУ. Традиционные лекции, практические занятия и лабораторные работы современной молодежи уже не подходят. Тогда поняли, что надо менять способы подачи материала, и стали искать практики ведущих вузов страны, а также изучали опыт зарубежного инженерного образования. И хотя классическая подготовка инженеров в Чувашском госуниверситете находится на высоком уровне, поскольку идет в тесном сотрудничестве с высокотехнологичными индустриальными предприятиями республики, новое время и новое поколение абитуриентов требуют новых решений и более современных образовательных технологий.



Проанализировав пожелания будущих работодателей, в ЧГУ приступили к разработке программы. Проект только стартует, обучение бесплатное, это бюджетные места. Ядро программы идет два года, а потом будет селекция по направлениям, куда планируется приглашать преподавателей из ведущих вузов страны – они будут вести занятия в разных форматах – и онлайн, и офлайн.

В программе предусмотрено и саморазвитие студентов, для этого у них будут факультативные занятия. С 1 по 4 курс они будут сами выбирать себе элективы – дополнительные занятия в зависимости от проекта и желания. Предметы – от робототехники до риторики. И еще: если вдруг студенту не понравится обучение в «Высшей инженерной школе», то он всегда сможет вернуться к обычному обучению.



Одним из первых новый проект поддержали на Чебоксарском электроаппаратном заводе. «Мир меняется, техника меняется, сейчас во все отрасли пришла информатика, в том числе и в энергетику. И нужно подстраиваться под это», – считает заместитель генерального директора предприятия – директор инженерно-производственного комплекса «МПРЗА» Петр Варганов. Кроме того, Петр Геннадьевич – потомственный инженер, поэтому как никто другой понимает, каких специалистов нужно готовить сегодня. «Что ожидается от «Высшей инженерной школы»? Она должна, в первую очередь, своей формой обучения привлечь желающих учиться на технических специальностях. Но именно содержание, которое определяет уровень и качество образования, должно очень быстро подтянуться за этой формой. «Высшая инженерная школа» – это должно быть другое образование, которое сможет принести пользу.

Информация о Высшей инженерной школе сайт: vish.chuvsu.ru

ВКонтакте: vk.com/vish.chuvsu телефоны: 8(8352) 45-23-39, 45-20-67, 8-800-550-79-88

Адрес приемной комиссии ЧГУ: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38.