Педагогическим семьям – особый почёт

15 мая отмечался Международный день семьи

От отношений в семье во многом зависит счастье человека и его ощущение полноты жизни. У любого со словом «семья» связано множество воспоминаний. Но особую значимость для общества имеют семьи, которые из поколения в поколение продолжают дело жизни и являются достойным примером для подражания. Яркими представителями таковых являются педагогические семьи.

Именно такие семьи собрались 15 мая в Центре детского творчества на праздничный вечер «Педагогические семьи: талант, призвание, свершения».



17 семейных пар, в своё время выбравших делом своей жизни обучение и наставничество детей, живут и работают в Шумерле. Многие из них пришли на эту встречу и были представлены в так называемой «портретной педагогической галерее».



Учительский вальс, зажженные свечи как символ горящей души педагога, стихи, песни — всё придавало особый смысл мероприятию.



С поздравлением и добрыми словами к семьям обратился глава администрации города Э.М. Васильев и вручил всем семьям благодарности.



Заместитель главы администрации по социальным вопросам — начальник отдела образования И.В. Сасакина в свою очередь поблагодарила педагогов за их нелегкий труд и предложила семейным парам выбрать и повесить на символическую яблоню яблочки, на которых были написаны педагогические заветы.



Заведующая отделом ЗАГС Л.И. Краснова предложила каждой семье заполнить анкету для составления памятной брошюры с последующей передачей в городской музей.

Председатель городского Совета женщин Е.Н. Голованова каждой семье подарила фоторамку, в которую они впоследствии вставят свое семейное фото с указанием общего педагогического стажа. Памятные подарки были вручены юбилярам совместной жизни: супругам Таратиным, Зайцевыми и Плехановым.



Украсили вечер музыкальные номера воспитанников Детской школы искусств № 1.



Совет женщин г. Шумерли.