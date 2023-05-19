О слагаемых успеха для госпабликов – на семинаре ЦУР Чувашии

Качественное наполнение, яркий дизайн и грамотный контент-план: как вести госпаблики специалисты ЦУР обсудили на семинаре с администраторами соцсетей учреждений Канаша, а также Канашского и Вурнарского округов.

Поликлиники и школы, детсады и кружки, библиотеки и клубы — те места, где многие из нас работают, лечатся, преподают и проводят свободное время. Теперь согласно закону о госпабликах все эти учреждения обязаны вести аккаунты во Вконтакте или «Одноклассниках».

Эксперты ЦУР рассказали сотрудникам, ответственным за ведение соцсетей, как сделать из официальной странички учреждения по-настоящему успешный и полезный для жителей республики госпаблик, а именно:

🔸как правильно оформлять сообщество с точки зрения дизайна;

🔸как составить четкий контент-план;

🔸какой контент стоит публиковать, а какой — нет;

🔸как продвигать сообщество при помощи интерактивных форматов;

🔸как «приземлить» федеральную тему на свой округ;

🔸как писать живым языком и корректно отвечать на комментарии пользователей.

В ходе обучения слушатели вместе с экспертами учились писать тематические посты, рассмотрели лучшие кейсы, а также сделали разбор госпабликов.

Участник семинара, пресс-секретарь главы Вурнарского муниципального округа Елена Анисимова поделилась своим мнением: «После появления закона о госпабликах мы поняли, что растет запрос на повышение качества нашей работы. Спасибо коллегам из ЦУР – они многое умеют, сегодня мы узнали много нового, углубились в детали. Будем использовать полученный опыт в работе, чтобы нашим подписчикам было и интересно, и полезно».