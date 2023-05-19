В Чувашии продолжается заявочная кампания в военно-исторический лагерь «Страна Героев»

Министр спорта Чувашии Василий Петров напомнил, что в августе текущего года на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» Минспорта Чувашии пройдут смены военно-исторического лагеря «Страна Героев». Смены запланированы в следующие сроки: с 5 по 18 августа и с 20 августа по 2 сентября по 450 участников в каждую смену.

Уникальная программа военно-исторического лагеря включает 4 направления: «Защитники», «Хранители истории», «Волонтеры Победы», «Медиа Победы». Смены буду направлены на патриотическое воспитание, изучение истории, командообразование и развитие лидерских качеств. Кроме того, запланированы спортивные курсы, курсы по социальному проектированию и лекции по военной истории.

Добавим, что участниками лагеря могут стать юноши и девушки, являющиеся гражданами Российской Федерации, в возрасте от 12 до 17 лет (на момент начала лагерной смены). Участие в проекте бесплатное.

Справочно:

Проект Российского военно-исторического общества «Страна Героев» реализуется с 2019 года. Уже 19200 ребят стали участниками и дали высокую оценку уникальной программе военно-исторического лагеря. Он объединяет сеть лагерей, в которых ежегодно принимают участие до пяти тысяч человек. Летом 2023 года «Страна Героев» поднимет свой флаг в Чувашской и Удмуртской Республиках, Новосибирской, Самарской и Ярославской областях.

Подробную информацию о датах проведения лагерных смен смотрите на сайте странагероев.рф

Фото странагероев.рф

Минспорта Чувашии.