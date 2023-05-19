«Воздушная скорая» вновь приходит на помощь

С мая в Чувашии возобновились полеты санитарной авиации

Первый вылет был осуществлен 4 мая в Шумерлинский ММЦ. 85-летнюю пациентку кардиологического отделения транспортировали в региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы для оказания экстренной медицинской помощи. Вертолет приземлился на площадке в Шумерле и на следующий день — 5 мая экстренно госпитализировали 75-летнюю пациентку кардиологического отделения Женщину доставили в Шумерлинский медицинский центр с тяжелым инфарктом миокарда, осложненным сахарным диабетом. После проведения обследования и стабилизации состояния лечащим врачом было принято решение госпитализировать пациентку в Республиканскую клиническую больницу для дальнейшего наблюдения.



Всего в текущем году запланировано примерно 75 вылетов санитарной авиации по медицинским учреждениям Чувашской Республики. В соответствии с государственным контрактом на выполнение авиационных работ в 2023 году заложено чуть менее 36 млн рублей, которые выделяются в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Контракт на вылеты заключен с АО «Национальная служба санитарной авиации».

Источник: Шумерлинский ММЦ.