Вода дойдёт до всех

В ходарской стороне, кроме самих Ходар, мы побывали в Яндашах и в Пилешкасах. Эти две деревни связывает один значимый для их жителей проект.

Мы уже не раз рассказывали нашим читателям, как активно администрация Шумерлинского муниципального округа вместе с населением каждый год включается в программу инициативного бюджетирования, реализуя без лишних проволочек и бюрократии проекты по строительству дорог, инженерных коммуникаций, благоустройству территорий, ремонту памятных мест и пр. И 2023 год не стал исключением. В тех же Пилешкасах и Яндашах по проекту стоимостью 16,3 млн рублей отремонтируют водопроводные сети, скважины и водонапорные башни.



В Яндашах подрядчика ждут с нетерпением. Хотя в большей части деревни вода есть, но качество ее настолько плохое, что и пить неприятно, и носить хлопотно, и бытовая техника быстро ломается. Особенно сильно проблему ощущают на себе жители улицы Чапаева.



«Чистую воду из артскважины напрямую в дома здесь очень ждут и постоянные жители, и дачники, а для этого поддержали проект своими деньгами – 92 человека внесли по 8 тысяч рублей», — сообщила газете староста деревни Любовь Назарова.



Пока яндашцы в ожидании, жители Пилешкасов ежедневно могут наблюдать, как проект воплощается в жизнь – в деревне вовсю ведутся работы. Выполняет их ООО «ЗП-Диана», которое имеет немалый стаж работы на территории Шумерлинского округа.



…Мини-экскаватор усердно тарахтел, копая траншею под водопровод. Из ковша на буйную весеннюю зелень вываливался глинистый грунт, который тут же норовил сползти обратно – очень насыщенный влагой. По словам прораба Виктора Хуморова, это и есть главная трудность: «Очень много влаги, всё обваливается, приходится несколько раз копать. Это задерживает нас».



Фронт работ здесь обширный: 3,1 км сетей, 30 колодцев к домам, пожарные гидранты, водонапорная башня. Артезианская скважина есть — субподрядчик произвел все исследования, вода нормальная. В итоге 55 домов, хозяева которых вложились по 13 тысяч рублей в проект инициативного бюджетирования, уже летом должны получить качественную воду. «Ждём хорошую воду! — поделились хозяева самого ближнего к новой скважине дома. – От загрязненной воды нагреватели и стиральные машины быстро обрастают накипью, ломаются…»



На исполнение работ в Пилешкасах «ЗП-Диане» понадобится месяца полтора, после этого работники перебазируются в Яндаши. «Там километраж поболее будет, свыше 5 километров, — пояснил собеседник. – И тоже трудности возможны, так как условия там стесненные, ведь вплотную к маршруту трассы проходят новые дорога, тротуары, водоотводящие канавы». Но работы, несмотря на это, должны быть закончены в срок. По контракту – 1 августа текущего года.

Наталья Владимирова.