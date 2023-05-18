Первый в ПФО детский корпус ортопедического лечения может появиться в Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с директором ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» Минздрава России Сергеем Виссарионовым, в ходе которой высказал мнение об организации службы детской травматологии-ортопедии при ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезировании» Минздрава России.

Строительство детского корпуса ортопедического лечения и реабилитации, который станет первым в ПФО, станет возможным благодаря разработкам металлоконструкций для коррекции врожденной деформации позвоночника у детей, которая не имеет аналогов в мире.

«Наша отечественная разработка позволяет исправить врожденные искривления позвоночника и грудной клетки у крайне сложных и редких категорий пациентов с жизнеугрожающими состояниями. Реберно-позвоночные металлоконструкции, которые мы используем, являются уникальными, потому что раньше таким пациентам невозможно было оказать помощь, а сейчас эта технология доступна и в нашей стране», – сказал Сергей Виссарионов.

Как отметил директор Федерального центра травматологии Николай Николаев, за 14 лет сотрудничества с детским ортопедическим институтом прооперировано почти восемь тысяч пациентов по новым технологиям хирургического вмешательства. Порядка 120 операций проводят детям с деформацией позвоночника. Сюда же поступают сложные пациенты с детским церебральным параличом, комплексное лечение которых дает колоссальный эффект.

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