В Чувашии сотрудники полиции вместе с местными жителями разыскали ушедшего из дома пожилого человека с ограниченными возможностями

16 мая в полицию обратилась социальная работница, подопечным которой является 70-летний житель села Ходары Шумерлинского муниципального округа с ограниченными возможностями по здоровью. Было установлено, что в последний раз пожилого мужчину видели накануне, и тот шел в направлении дороги. У родственников одиноко проживающего пенсионера, страдающего провалами в памяти, тоже не оказалось. К розыску вместе с местными жители немедленно приступили оперуполномоченный уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» капитан полиции Евгений Дубов и старший участковый отдела внутренних дел старший лейтенант полиции Михаил Григорьев. Поиски осложнялись тем, что применять устройства подачи звуковых сигналов было бесполезно: пропавший сельчанин практически не слышит. Ближе к вечеру один из местных жителей сообщил полицейским, что внизу возле речки на Ходарской плотине видна фигура какого-то человека, пытающегося взобраться по пригорку. Там и был обнаружен без вести пропавший житель села Ходары. Он сильно продрог и был изнурен за время своего блуждания по окрестностям, но медицинской помощи мужчине не потребовалось. Сейчас родственники и социальные органы решают вопрос с постоянным присмотром за пожилым человеком.

Источник: 21.мвд.рф.