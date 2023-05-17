Продвигается II этап строительных работ по благоустройству территории сквера имени В.М. Скаржевского

16 мая, глава администрации Шумерли Эдуард Васильев, проинспектировал строительные работы по благоустройству территории сквера имени В.М. Скаржевского. При участии начальника отдела строительства и архитектуры — главного архитектора администрации города Шумерля Павла Бажайкина, депутата Собрания депутатов города Шумерля Юрия Калугина состоялась встреча с представителем подрядной организации ООО «ИНСИГНИС».



На сегодняшний день согласно муниципальному контракту продолжается второй этап строительных работ. Установят 37 фонарей и ретрогирлянду, а также 24 скамьи, 14 урн, информационный щит, П-образную раму для гирлянд — 9 шт.

Глава администрации дал указания к выполнению работ по озеленению сквера, высадке газонной травы и многолетних растений.

Благоустройство общественной территории сквера осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», на реализацию которого по предусмотрено 4,9 млн рублей.

Сайт администрации г. Шумерли.