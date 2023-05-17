Осторожно: грипп птиц!

В связи с выявлением высокопатогенного гриппа птиц среди диких птиц (чайки) в республике Марий Эл, Удмуртии и Кировской области необходимо срочно обеспечить выполнение мероприятий по содержанию домашней птицы в режиме «закрытого типа», особый контроль установить на птицефабриках.

Госветслужба Чувашии просит уделить особое внимание прибрежной полосе прилегающих рек и озер на наличие павшей птицы или птицы с признаками несвойственного поведения.

При выявлении, немедленно сообщать руководству подведомственных учреждений Госветслужбы Чувашии в любое время суток или по номерам «горячей линии»

Руководитель Госветслужбы Чувашии Александр Шакин.

Более подробно о признаках проявления болезни можно узнать по следующей ссылке

Госветслужба Чувашии.