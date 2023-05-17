Завершается прием заявок на форум «Сильные идеи нового времени» и конкурс перспективных брендов

Активные жители Чувашии и предприниматели еще успевают принять участие в масштабных начинаниях Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс и представить свои инициативы по социально-экономическому развитию страны. Последний день подачи заявок – 21 мая.

Форум «Сильные идеи нового времени» соберет участников вот уже в третий раз. Благодаря отбору инициатив и проектов формируется целое сообщество ярких лидеров и команд, авторитетных экспертов, сильных партнеров.

Уже подано на конкурс около 14 тысяч идей, среди которых новые технологические решения (к примеру, по выводу спутников на низкую орбиту Земли), проекты по развитию молодежного предпринимательства (акселератор для школьников и платформа поддержки студентов-предпринимателей), решения по взаимодействию между школами, бизнесом, вузами и колледжами. Лучшие инициативы по итогам отбора представят руководству России на очной части съезда в конце июня в Москве.

В рамках форума пройдет и конкурс перспективных брендов, к участию в котором также приглашают представителей нашей республики. Среди тех, кто уже заявил о себе есть, к примеру, Чӑвашдрама, Шартан «Чувашский» и Вышитая карта России.

Каждый может повлиять на скорость позитивных изменений в стране, уверены организаторы форума и призывают предпринимателей участвовать в конкурсе брендов, а активных жителей – подать свои идеи по развитию России. Заявку можно оставить по ссылке: https://идея.росконгресс.рф

чувашинформ.рф.