С начала 2023 года на территории Чувашской Республики зарегистрировано 257 пожаров по причине неосторожного обращения с огнем.

Неосторожное обращение с огнем часто связано с неосторожностью при курении, шалости детей с огнем, с халатным отношением к повреждениям в отопительных приборах.

Причину возникновения пожара в результате неосторожного обращения с огнем при курении стоит особенно выделить. Как отмечает председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов, по этой причине с начала 2023 года зарегистрировано 80 пожаров. Бросая непотушенные сигареты куда попало, граждане часто не задумываются о том, что это может стать причиной пожара.

Шалость детей с огнем тоже является причиной возникновения пожара, по этой причине с начала текущего года произошло 10 пожаров. Дети оставшись одни в квартире или доме, могут взять спички и поджечь бумагу, включить в розетку электрический нагревательный прибор и даже устроить костёр. Чтобы избежать трагедии, ребенку необходимо рассказать правила пожарной безопасности и не оставлять его надолго без присмотра.

Халатное отношением к повреждениям в отопительных приборах также может привести к пожару. В числе причин, приводящих к возгоранию, относятся: эксплуатация печей с растрескавшейся кладкой или неисправным дымоходом, установка самодельных отопительных устройств, не соответствующих должным техническим параметрам, бесконтрольность топящейся печи, разжигание ее горючими веществами (бензином, дизельным топливом и прочим).

ГКЧС Чувашии настоятельно рекомендует не пренебрегать правилами пожарной безопасности. Халатность может привести к пожару.

Будьте осторожны и внимательны при обращении с огнем! Берегите своих детей, жилища и имущество от пожаров.

В случае обнаружения признаков возгорания или задымления немедленно звоните по телефону «01», «101» или «112».

ГКЧС Чувашии.