Первый день десятой юбилейной «Туриады» Приволжского федерального округа прошел активно и продуктивно. Воспитанница новочебоксарской Спортивной школы №1, кандидат в мастера спорта России Анастасия Алексеева стала бронзовым призером первенства Приволжского федерального округа по спортивному туризму, проходящего в эти дни в Саратовской области в рамках спортивно-туристического лагеря «Туриада-2023».

Свою заслуженную награду подопечная Анны Карповой завоевала в первый соревновательный день среди юниорок 16-21 года. По результатам непростых испытаний Анастасия показала достойный уровень мастерства и заняла почетное третье место на пешеходной дистанции 4 класса сложности. Ее результат составил 13 минут 19,1 секунды.

Также в спортивно-туристической программе была проведена дистанция на средствах передвижения (вело). В ее рамках спортсмены преодолели 26 км трассы.

Участники водных дистанций весь день провели на соревнованиях в Балаково. Они участвовали в дисциплине «дистанция водная-каяк (слалом)» и «дистанция водная-катамаран-2 (слалом)». Соревнования прошли на оросительном канале в Балаково и продолжатся командной гонкой (эстафетой).

Под председательством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева состоялось совещание с представителями Ассоциации федераций спортивного туризма и туристских клубов Приволжского федерального округа. Участники обсудили вопросы дальнейшего развития спортивного туризма для детей и молодежи. Кроме того, в рамках дальнейшего развития «Туриады» обсуждались вопросы расширения географии дружественных иностранных государств по участию их представителей в программе лагеря. Представители Ассоциации предложили проработать вопрос о включении соревнований, проходящих в рамках Спортивно-туристского лагеря «Туриада-2024» совместно с Федерацией спортивного туризма России, в календарь международных соревнований. Это позволит увеличить число стран-участниц и вывести окружной проект на новый уровень.

Зарубежные гости «Туриады» из Республики Узбекистан посетили город Хвалынск и Национальный парк «Хвалынский». Руководители делегации отметили высокий уровень проведения соревнований и особое рвение к победе у своих спортсменов, которым не терпится принять участие в состязаниях. А пока ребята выкладываются на тренировках и с нетерпением ждут момента соревнований, чтобы показать свое мастерство. Два участника из команды Узбекистана уже принимали участие в «Туриаде – 2022».

Команды Республик Беларусь и Казахстан также готовятся к участию в командной смешанной спортивно-туристской эстафете «Кубок Дружбы». Участники отметили сложность дистанций и особенный рельеф, на котором проложена трасса, а также порадовались особой атмосфере, которая царит в лагере.

Завершился насыщенный день вечерним концертом на большой сцене в рамках конкурса авторской песни «Музыка сердец».