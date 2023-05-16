VIII Международный фестиваль народной песни «Добровидение» стартует в Санкт-Петербурге 9 июня

9-11 июня в Северной столице традиционно пройдет Международный фестиваль народной песни «Добровидение», под эгидой которого объединяются народные артисты и творческие коллективы России и дружественных стран ближнего зарубежья.

Развитие народной культуры, укрепление мира и дружбы между народами – главная цель фестиваля. Участники «Добровидения» представляют многообразие вековых традиций национальной музыкальной культуры, рассказывают истории песен, танцев и обрядов, демонстрируют лучшие образцы народного музыкального и танцевального наследия.

В 2016 году начало конкурсу положили Герой Советского Союза, космонавт – Валентина Терешкова, Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации – Иосиф Кобзон (1937–2018 гг.) и депутат Госдумы РФ Олег Нилов. С каждым годом фестиваль обретает все больший общественный интерес и поддержку. Сегодня «Добровидение» — значимое событие в культурной жизни нашей страны, прекрасный пример сохранения и популяризации традиционных национальных ценностей.

Попечителями и почетными гостями фестиваля являются Заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Неверов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, Председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий, заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон, народный артист России Александр Михайлов, ректор Санкт-Петербургского государственного института культуры Александр Тургаев, послы и консулы разных стран, а также многие видные политики, предприниматели и общественные деятели.

За семь лет в фестивале приняли участие более 10 000 артистов из 15 стран и 60 регионов России, исполнено свыше 10 тысяч песен. «Добровидение» посмотрели более 100 тысяч зрителей. Прием заявок для участия в фестивале продолжится до 20 мая на сайте.

В разные годы почетными гостями фестиваля становились такие именитые коллективы, как Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого, Государственный академический Омский русский народный хор, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, заслуженный артист Татарстана Марсель Вагизов, заслуженная артистка РФ Пелагея, народная артистка Чечни Макка Межиева, участники программы «Играй, гармонь любимая!».

В 2023 году «Добровидение» объединит более 100 коллективов. В гала-концерте примут участие Хор сретенского монастыря, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический Омский русский народный хор, Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова, победители проекта «Голос» Пётр Захаров, иеромонах Фотий. Фестиваль представит зрителям лучших гармонистов России, среди которых Валерий Сёмин, Ансамбль «Пташица», ансамбль «Частушка» им. Геннадия Заволокина, исполнитель и автор песен Виталий Аксёнов, Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа» и многие другие.

Открытие фестиваля состоится 9 июня на территории Петропавловской крепости. В этот же день в главном зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга пройдет концертная программа. 10 июня участники фестиваля выступят на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Кирова, а завершит фестиваль большой гала-концерт лауреатов и почетных гостей «Добровидения» в КСК «Сибур Арена». Подробная программа фестиваля представлена на сайте.

Билеты на гала-концерт можно приобрести на «Кассир.ру».

Телетрансляцию фестиваля обеспечит главный информационный партнер — телеканал Санкт-Петербург.