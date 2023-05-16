Юбилейная «Туриада» встречает лучших спортсменов-туристов ПФО и представителей иностранных государств

15 мая 2023 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» (Саратовская область) в юбилейный десятый раз открылся Спортивно-туристский лагерь «Туриада».

В этом году на площадке лагеря собрались более 700 представителей из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. В этом году гостями юбилейного лагеря стали иностранные спортсмены – представители Республик Узбекистан, Казахстан и Беларусь. Проживать участники лагеря традиционно будут в палаточном городке.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Открывая лагерь, Олег Машковцев приветствовал участников от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и поблагодарил правительство Саратовской области за ежегодный высокий уровень в проведении «Туриады».

«За прошедшие годы лагерь стал неотъемлемым элементом календаря крупнейших спортивных мероприятий округа и основной площадкой для развития спортивного туризма в Приволжье. Объединяющий формат «Туриады» создает возможности для профессионального и личностного роста его участников, дарит множество положительных эмоций и способствует формированию товарищеских отношений молодежи не только на межрегиональном, но и уже второй год подряд – на международном уровне. Отдельные слова благодарности саратовцам и руководству региона за многолетнюю поддержку «Туриады». Ежегодно вы вкладываете не только силы и средства в подготовку лагеря, но и душу», – сказал Олег Машковцев.

Заместитель полпреда отметил, что «Туриада» стала узнаваемым брендом Саратовской области, ведь проводить финал окружного проекта ПФО на гостеприимной саратовской земле стало доброй традицией. Он подчеркнул, что основная цель «Туриады», – развитие массового спорта, выявление и поддержка лучших спортсменов-туристов, формирование положительных жизненных установок для молодежи.

В спортивную программу лагеря включены соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное командное первенство), а также «Кубок ПФО» в смешанной четырехэтапной эстафете на пешеходной дистанции и в соревнованиях по спортивному туризму в дисциплине «маршруты» среди сильнейших команд округа. Команды зарубежных делегаций и остальные команды примут участие в командной смешанной спортивно-туристской эстафете «Кубок Дружбы».

В рамках конкурсно-познавательной программы «Туриады-2023»пройдут конкурс туристских презентаций регионов ПФО, видео-конкурс «Люблю тебя, Приволжье», конкурс «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории Приволжского федерального округа», межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец» и конкурс знаний о туризме.

Экспертное жюри выберет лучший туристский маршрут, а его разработчик получит грант Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию тура. Также в этом году по инициативе губернатора региона Романа Бусаргина впервые будет разыгран региональный грант среди участников конкурса видеороликов о туризме «Люблю тебя, Приволжье».

18 мая состоится торжественное закрытие юбилейного Спортивно-туристского лагеря с участием полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В этот день пройдет командная спортивно-туристская эстафета на пешеходной дистанции на «Кубок ПФО», «Кубок Дружбы», а также будет высажена аллея в честь десятилетия «Туриады».

Победители и призеры «Туриады-2023» смогут принять участие в крупнейших Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.

«Туриада» – это формат, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы. Целью проекта, который реализуется ежегодно при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, является создание условий для занятий туризмом среди молодежи.







