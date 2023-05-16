Сборная Чувашии вступила в борьбу за награды спортивно-туристического лагеря ПФО «Туриада-2023»

Сегодня, 16 мая, в Саратовской области стартовал первый соревновательный день юбилейного, десятого спортивно-туристического лагеря Приволжского федерального округа «Туриада-2023». В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены со всего округа, в том числе и Чувашии, а также Узбекистана, Казахстана и Республики Беларусь.

Представители 17 делегаций разместились в палаточном лагере на территории горнолыжного курорта «Хвалынский». Здесь вчера прошло официальное открытие, на котором спортсменов и тренеров поприветствовали почетные гости, среди которых: заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Сегодня с самого утра спортсмены отправились на Алексеевское водохранилище в Балакове, где продемонстрировали свое мастерство в соревнованиях по спортивному туризму на водных дистанциях. Также участники показали уровень спортивной подготовки на средствах передвижения и на пешеходной дистанции.

Кроме спортивных мероприятий в программу дня вошли различные конкурсы и экскурсия в Хвалынск с посещением Национального парка.

Напомним, спортивно-туристический лагерь «Туриада-2023» стартовал вчера и продлится до 19 мая. В течение пяти дней спортсменов ожидают соревнования на велосипедных, водных, пешеходных дистанциях, а также различные творческие конкурсы и многое другое.

Минспорта Чувашии.