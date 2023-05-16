Самозанятых Чувашии приглашают бесплатно выставить продукцию в этнокомплексе «Амазония»

26 мая, в День российского предпринимательства, центр «Мой бизнес» организует в Чебоксарах необычную выставку-продажу «МОЙ БИЗНЕС. BAZAR». Объявление о возможности бесплатно разместиться с продукцией на аллеях этнокомплекса опубликовало в своем госпаблике Минэкономразвития Чувашии. Здесь же, на официальной странице во ВКонтакте, принимаются заявки на участие в ярмарке от самозанятых мастеров и ремесленников региона.

С полудня и до восьми часов вечера чебоксарцы и гости столицы республики смогут приобрести в «Амазонии» украшения, предметы декора, крафтовые продукты питания, национальные сувениры.

В госпаблике Минэкономразвития Чувашии можно найти и много другой полезной информации – комментарии экспертов, анонсы вебинаров и полезных встреч, объявления о грантах и конкурсах. Подписаться на него можно по ссылке и QR-коду ниже:

С декабря прошлого года подобную активность должны проявлять все госорганы и их подведомственные учреждения – ведение госпабликов стало обязательным. Для жителей страны это означает, прежде всего, возможность получать интересную достоверную информацию и ответы органов власти на свои обращения. Госпаблики созданы и ведутся в основной социальной сети страны – ВКонтакте.

чувашинформ.рф.