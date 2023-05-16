Педагогов приглашают стать участниками нового сезона проекта «Классная Тема! »

29 апреля Телеканал «Россия», Министерство просвещения России при информационной поддержке компании VK и «Диалог Регионы» запускают Всероссийский отбор участников нового сезона телешоу «Классная Тема!». Проект, посвящённый современным учителям, стартовал в 2022 году по поручению Президента страны и призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж важнейшей профессии будущего.

Принять участие в телешоу «Классная Тема!» могут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона страны. Претендентам предстоит пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку.

В 2022 году шесть тысяч педагогов со всей страны приняли участие в отборе. 35 педагогов – пять по каждому из семи предметов – вышли в полуфинал: их видеоуроки доступны в сообществе «Классная Тема!» ВКонтакте.

В итоге в финал, по результатам Всероссийского народного голосования, вышли семь педагогов, и 6 января 2023 года в эфире телеканала «Россия» https://vk.com/wall-207448939_15785 было озвучено имя победителя проекта «Классная Тема!». Им стал учитель физики из города Нальчик Аслан Кашежев. Совсем скоро выйдет в эфир его авторская передача по физике. Именно такая возможность – сделать собственное авторское шоу на телевидении – является главным призом для победителя проекта.

Подать заявку на участие можно через приложение https://vk.com/app8217023 до 20 июня.