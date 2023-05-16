Глава Чувашии поддержал идею организации объединения ветеранов СВО

С соответствующей инициативой на встрече с Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым выступили участники специальной военной операции майор запаса Виталий Емельянов и младший сержант запаса Сергей Николаев, награжденные медалями «За отвагу».

«Хотим инициировать создание общественной организации, которая бы поддерживала ветеранов – добровольцев, участников СВО. Это важно для укрепления нашего единства. Одной из ее задач видим патриотическое воспитание молодежи, формирование у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий», – отметил младший сержант запаса Сергей Николаев.

Глава Чувашии поддержал инициативу. «Обязательно надо организовываться, оформить общественную организацию в рамках действующего законодательства. С удовольствием будем оказывать необходимое содействие», – заверил бойцов Олег Николаев.

Он также отметил, что героизм и мужество защитников Отечества, проявленные в ходе специальной военной операции, в перспективе должны быть увековечены в мемориальном комплексе «Победа» – месте памяти героев Чувашии.

В ходе беседы были обсуждены вопросы совершенствования мер поддержки участников СВО. По словам Олега Николаева, важную роль в этом вопросе играет личное взаимодействие с бойцами. «В Чувашии существует большой пакет мер поддержки военнослужащих и их семьей. С точки зрения республиканского бюджета, системы социальной поддержки, медицинской реабилитации мы приравняли добровольцев, мобилизованных, контрактников», – подчеркнул Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики