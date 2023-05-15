Молодые предприниматели могут обучиться основам бизнеса и претендовать на грант

10 мая Минэкономразвития совместно с VK и Деловой средой запустили новый образовательный онлайн-проект «Мой бизнес. Первое дело». Его цель – помочь новичкам запустить свой бизнес и успешно его развивать.

Проект продлится 10 недель. За время обучения участники совместно с наставниками пройдут путь от формирования идеи проекта до защиты бизнес-плана. Опытные эксперты VK и Деловой среды расскажут о том, как найти идею, собрать команду и использовать диджитал-инструменты с максимальной отдачей для бизнеса. В программу будут интегрированы консультации от сотрудников Центров «Мой бизнес» о мерах государственной поддержки и возможности получить грант для молодых предпринимателей в размере до 500 тысяч рублей. Вместе с наставниками участники смогут выбрать форму предпринимательской деятельности и зарегистрировать бизнес, а также подготовят проект, с которым можно претендовать на господдержку.

Обучение будет проходить в три этапа, во время которых состоятся вебинары и практические занятия. Трансляции лекций и общение с наставниками будут проходить на платформе Деловой среды.

Каждый участник, прошедший программу до этапа акселератора, получит купон для запуска первой рекламной кампании на платформе VK Реклама, а также бесплатный допуск в закрытый клуб для предпринимателей «Деловая среда Премиум». Кроме того, за каждое выполненное задание будут начисляться баллы в мини-приложении «Другое Дело» от президентской платформы «Россия – страна возможностей», которые можно обменять на бонусы: мерч, подписки на онлайн-сервисы, путешествия по стране.

Участие в программе бесплатное и доступно для всех желающих. Подать заявку можно на сайте.

Узнать больше подробностей и задать интересующие вопросы по проекту можно будет в прямом эфире 26 апреля в 12 часов по московскому времени. Трансляция будет проходить в группе «Мой бизнес».

Источник: мойбизнес.рф