Лучших учителей Чувашии ждет премия в размере 200 тысяч рублей

Стартовал конкурс, в котором могут принять участие учителя школ с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю и со стажем педагогической деятельности более трех лет.

Порядок проведения конкурса доступен на сайте Чувашского республиканского института образования.

Участникам конкурса до 1 июня необходимо разместить документы по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/645bbe7d3e9d085015b197d6/

Премию в размере 200 тысяч рублей, установленную Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года, в 2022 году получили 1000 лучших учителей со всей страны, в их числе — 9 педагогов из Чувашии.

Справки по телефону: 8 (8352) 58-37-89, доб. 107 – Явнова Анастасия Геннадьевна, и.о. проректора по учебной и организационно-методической работе Чувашского республиканского института образования. Е-mail: chrio5@rchuv.ru.

чувашинформ.рф.