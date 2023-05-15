Горячая линия по вопросам профилактики клещевого энцефалита

Управление Роспотребнадзора по Чувашии информирует о проведении с 15 по 26 мая тематической горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

Получить консультации специалистов о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей, основных признаках болезни, а также узнать, что делать и куда обращаться, если вдруг произошло присасывание клеща можно по телефону Управления (8352) 58-25-88.

Звонки от жителей республики принимаются с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.

Получить консультацию можно также по телефонным номерам территориальных отделов Управления:

— в Шумерле, тел. (83536) 2-29-15;

— в Батыревском районе, тел. (83532) 5-03-45;

— в Канаше, тел. (83533) 2-24-49;

— в Цивильске, тел. (83545) 2-13-30.

Внимание! Консультирование граждан по интересующим вопросам также осуществляется специалистами Роспотребнадзора по телефону Единого консультационного центра, который функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Первоисточник: Управление Роспотребнадзора по Чувашии.