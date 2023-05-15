В Нацбанке Чувашии напомнили, как распознать поддельные купюры и монеты

В первом квартале 2023 года в банковской сфере республики было обнаружено двадцать фальшивых денежных знаков Банка России. Это на двенадцать меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина из них — 10 штук — банкноты номиналом в 5000 рублей. Также была найдена одна фальшивая банкнота номиналом 1000 рублей, одна — номиналом 2000 рублей и восемь фальшивых десятирублевых монет.

Специалисты Национального банка Чувашии напоминают, что проверить подлинность российских банкнот может каждый и без специального оборудования. Для этого необходимо проверить не менее трех защитных признаков. Подсказки для этого можно найти в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России», доступном в App Store и Google Play.

Приложение использует камеру смартфона для сканирования банкнот, определяет их номинал и год выпуска, а также показывает, где находятся защитные элементы и как их можно проверить. Вы можете сымитировать проверку купюры на просвет, наклон и ощупь. Обучившись на виртуальной банкноте, можно проверить все эти элементы на своих реальных банкнотах.

Даже десятирублевая монета имеет защитный признак — «скрытые» изображения. Меняя угол зрения, внутри цифры «0» можно разглядеть поочередно число «10» и надпись «руб».

Если возникли подозрения в подлинности денежного знака, его можно сдать на проверку в любой банк, осуществляющий операции с наличными.

чувашинформ.рф.