Исторический час для детей

В рамках празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и 100-летия архивной службы Чувашии работниками архива города Шумерли в отделении помощи семье и детям Шумерлинского КЦСОН был проведен исторический час «Возьми себе в пример героя».

В начале мероприятия ребята посмотрели видеоролик о войне, вспомнили, когда она началась и какие основные события происходили. После чего слушали о Героях Советского Союза, уроженцах Чувашии: К.С. Радикове, З.И. Парфеновой, Ф.Н. Чернове, А.П. Петрове. Затем дети приняли участие в викторине «Память пылающих лет» о знаменательных событиях, битвах Великой Отечественной войны.



Из интересных архивных документов была организована выставка «Бессмертный подвиг». Ребята с большим интересом рассматривали ордена и медали, фотографии военных лет и наградные документы.



Л. Чиркова, директор архива г. Шумерли.