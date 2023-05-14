Волонтеры оказали помощь родителям участника СВО

Добровольческая помощь давно стала неотъемлемой частью жизни общества. Сегодня волонтеры объединились вокруг участников специальной военной операции и их семей.

9 мая заведующая сельским домом культуры д. Егоркино Надежда Кострова организовала помощь родителям участника СВО в посадке картофеля и овощей. Педагоги и волонтеры Егоркинской школы и неравнодушные жители деревни с удовольствием согласились помочь пожилым.



Ребята поздравили супругов с великим праздником и дружно взялись за работу. Засаженный картофелем участок, грядки порадовали хозяев. Словам благодарности не было конца. Волонтерам было приятно, что они принесли частичку радости в семью, ведь пожилые родители очень переживают за судьбу сына Владимира, который после тяжелого ранения недавно выписался из госпиталя.

Источник: сайт Егоркинской СОШ.