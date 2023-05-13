Подать заявку на поступление в военный вуз теперь можно на «Госуслугах»

Как пояснили в Минобороны, заявление рассмотрят в течение 2 рабочих дней и пригласят в военкомат для предварительного отбора. Срок приема заявлений — до 1 июля. Максимальный возраст абитуриента при поступлении — 24 года.



Обучение проходит в 35 образовательных организациях Минобороны, среди которых Московское высшее общевойсковое командное училище, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Новосибирское высшее военное командное училище, Военно-космическая академия, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков и др.



Кроме того, теперь на «Госуслугах» можно подать заявку на обучение в военно-учебном центре. Это доступно тем, у кого есть высшее образование. Они могут пройти обучение в военных учебных центрах при государственных вузах по программам военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях после получения высшего образования и для подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо солдат, матросов запаса.

В Минцифры отметили, что сервисы разработаны совместно с Генеральным штабом ВС РФ.



Источник: «Российская газета».