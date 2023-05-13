17 мая в республике состоится Единый информационный день.



Основными темами станут вопросы об организации вывоза ТКО и выявлении несанкционированных свалок размещения строительных отходов и отходов животноводства, о подготовке обеспечения безопасности людей на водных объектах в купальном сезоне. С жителями Шумерли также планируется обсудить проблемы и задачи в сфере ЖКХ, а с населением округа — задачи по комплексному благоустройству территорий и общественного пространства.

В рамках информдня запланирован и прием граждан руководителями информгрупп.