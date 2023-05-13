Более 90 тысяч жителей Чувашии уже проголосовали за новые объекты благоустройства

В этом году в рамках Всероссийского онлайн-голосования на обсуждение вынесено более 50 проектов в 5 городах и 20 муниципальных округах. Жители Чувашии голосуют как за новые объекты благоустройства, так и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые ранее были отобраны в регионе и реализуются поэтапно.

Напомним, отдать свой голос можно на портале 21.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также через приложение волонтёров – они сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

За пять лет реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» появилось более 130 благоустроенных территорий. Например, парк «Сказка» в Алатыре, сквер Скаржевского в Шумерле, пешеходная зона в Козловке, пешеходная зона по улице 10-й Пятилетки в Новочебоксарске, сквер Текстильщиков в Чебоксарах. Также она ответила на вопросы, поступившие в ходе прямого эфира, в частности, о благоустройстве парка «Двенадцать путей» в Канаше, территории у речки Трусиха в столице и озеленении улиц и городов республики.

Посмотреть прямой эфир можно по ссылке: https://vk.com/video-142632677_456241309

чувашинформ.рф