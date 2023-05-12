10 мая в спортивном зале ДЮСШ «Олимп» было по-настоящему жарко. Здесь проходил детский

баскетбольный турнир на призы депутата городского Собрания депутатов С.Н. Демьянова.

Участницы спортивного состязания — девочки 2012 года рождения и моложе из Шумерли, Чебоксар, Канаша, Саранска и нижегородского Лукоянова — продемонстрировали настоящий командный дух, спортивное мастерство, характер и волю к победе. На протяжении всего состязания в зале царил не только здоровый дух соперничества, но и атмосфера исключительного дружелюбия и уважительного отношения юных баскетболисток друг к другу.



В упорной борьбе первенство одержала команда из Чебоксар, на втором месте — юные шумерлинки, третьими стали баскетболистки из Саранска. Команды-призёры награждены памятными кубками, медалями и дипломами. Отдельно были отмечены лучшие игроки каждой из команд.



«Мне захотелось лично поддержать детский баскетбол и приурочить турнир ко Дню Победы, — поделился с газетой С.Н. Демьянов. — Эта идея возникла не спонтанно. Во-первых, баскетбол — мой любимый вид спорта. Во-вторых, я как врач призван пропагандировать здоровый образ жизни. Отрадно, что мою идею поддержало руководство «Олимпа». Совместными усилиями всё задуманное успешно воплотилось в жизнь. Надеюсь, что этот турнир в дальнейшем станет традиционным».

Ольга Дмитриева.