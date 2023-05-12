Знание.Герои в Чебоксарах: в Чувашской Республике продолжается Всероссийская просветительская военно-патриотическая акция Российского общества «Знание»

Героические поступки, военные победы и судьбоносные решения, чем занимаются в зоне СВО и в каких условиях проживают солдаты, Вахта памяти поискового отряда «Память» и как проходили раскопки в этом году – это и многое другое обсудили в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева. 11 мая состоялся открытый диалог молодежи с героем СВО и поисковым отрядом «Память» в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции Знание.Герои –проекта Российского общества «Знание».

Всероссийская военно-патриотическая просветительская акция Знание.Герои стартовала 18 апреля по всей стране. О запуске проекта объявил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, выступая на одноименном форуме Знание.Герои в московской студии Российского общества «Знание».

Акция нацелена на воспитание в молодом поколении любви к Родине, уважения к героическим поступкам современников, к их самоотверженному труду, служению стране и согражданам. Герои настоящего времени будут делиться с молодежью личными историями и жизненным опытом, из первых уст ребята услышат, что двигало этими людьми в минуты подвига и почему большинство из них не считают свои поступки героическими. Целями акции является и углубление знаний молодого поколения об истории России, воинской славе родных регионов, истории СВО и ее истинных причинах, а также борьба с фальсификацией истории.

На мероприятии в Чебоксарах выступили студент 1 курса факультета естествознания, физической культуры и спорта очной формы обучения ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Иван Ярусов, награжденный Георгиевским крестом IV степени за боевые заслуги в зоне СВО, и Николай Мясников, к.и.н., доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, командир поискового отряда «Память», организовавший выставку экспонатов по итогам Вахты памяти-2023, которая проходила с 24 апреля по 9 мая в Волгоградской области.

«Поступки говорят о героизме людей гораздо больше, чем слова. И сегодня у нас есть уникальная возможность соприкоснуться и с историей героизма тех людей, которые действительно отстояли нашу независимость, и с теми людьми, которые защищают не просто независимость, а нашу свободу и достоинство!» — открыл мероприятие и.о. ректора ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, председатель Чувашского регионального отделения Российского общества «Знание» Владимир Иванов.

С приветственными словами выступила Марина Лежнина, заместитель министра образования Чувашской Республики, и Инна Ильина, начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Минкультуры Чувашии.

«Основа основ и основа государства – это наша с вами любовь к малой родине, любовь к своей стране, чувство патриотизма и чувство «плеча к плечу» каждого из нас» – отметила Марина Лежнина.

О своем боевом опыте рассказал Иван Ярусов. Иван Игоревич, пусть даже в силу своего молодого возраста, все же отметил: для молодого поколения важно знать, что такое Родина, с чего она начинается, и если человек воспитывался в нормальной семье, с детства ему прививали чувство патриотизма родители, педагоги, то этот человек встанет на защиту своей Родины.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, командир поискового отряда «Память», научный сотрудник исторического направления БНУ «ЧГИГН» Николай Мясников поделился своим отношением к военной службе. На протяжении очень долгих лет он занимается поисковой деятельностью, приучает к этому благому делу студентов и школьников Чувашской Республики, ежегодно участвует во Всероссийских «Вахтах Памяти». Приказом Министерства обороны Российской Федерации «За большой личный вклад в установлении имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих и проявленную при этом разумную инициативу» он награжден знаком отличия «За отличие в поисковом движении» II степени.

Почтить минутой молчания всех павших на войне в итоге мероприятия предложил Евгений Шумилов, председатель Совета Регионального отделения «Поискового движения России» в Чувашской Республике.

Всероссийская просветительская акция продлится до 31 мая и охватит все 89 регионов страны. Более полумиллиона юных россиян станут участниками открытых диалогов с героями современности, а также историками, политологами, государственными и общественными деятелями.

Перед ребятами выступят герои и участники СВО на Украине, ветераны Великой Отечественной войны и узники концлагерей, ветераны боевых действий на Северном Кавказе и в Афганистане, участники спецоперации по освобождению заложников в школе Беслана, медики, предприниматели, общественные деятели, волонтеры. Многие из них награждены «Золотой Звездой» Героя России, орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу». В числе спикеров и ветераны — участники парадов на Красной площади.

Площадками акции станут школы, музеи, библиотеки, патриотические центры, парки, а всего более 20 000 точек. Для того чтобы принять участие в акции в качестве эксперта или предоставить площадку, необходимо зарегистрироваться на сайте Общества «Знание».