В Оренбурге Магомедсалам Магомедов и Игорь Комаров обсудили с заместителями глав регионов ПФО реализацию Стратегии государственной национальной политики РФ

11 мая 2023 года в Оренбурге под председательством заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалама Магомедова и полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова состоялся семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО, отвечающими за этноконфессиональную сферу. В ходе заседания обсуждены актуальные вопросы реализации в регионах округа Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года и другие аспекты межэтнического и межконфессионального согласия с учетом новых условий.

Совещание ежегодно проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина в одном из регионов ПФО.

В работе семинара также приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Геннадий Семигин, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, члены Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин и Пётр Тултаев, представители научного и экспертного сообществ.

Открывая совещание, полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров отметил: «В этом году семинар проводится в Оренбургской области, где есть существенный опыт развития культур народов России. В регионе созданы благоприятные условия для проживания представителей самых разных национальностей».

Полномочный представитель подчеркнул, что одной из важных задач региональных органов власти в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в условиях внешнего давления остается профилактика, предупреждение и ликвидация конфликтов на национальной и религиозной почве.

Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов отметил, что проведение специальной военной операции на Украине актуализировало целый ряд задач, имеющих прямое отношение к государственной национальной политике.

«Приволжский федеральный округ является лидером по основным показателям межнациональных отношений: почти 90% населения считают их положительными. Благополучие регионов – во многом результат колоссальной работы, позволившей создать прочный фундамент за 10 лет. Консолидация российского народа на фоне внешнего давления только выросла. Более 80% жителей нашей страны поддерживают решение Главы государства о проведении специальной военной операции, в том числе наши национальные организации и объединения», – подчеркнул заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.

В своём выступлении Магомедсалам Магомедов обозначил основные актуальные направления реализации стратегии государственной национальной политики, отметив, что цель подобных семинаров-совещаний – оценить ключевые результаты и то, как регионы справились с ранее поставленными задачами.

Далее заместитель Руководителя Администрации Президента РФ и полномочный представитель Президента РФ в ПФО остановились на конкретных вопросах дальнейшего укрепления единства российской нации, снижения конфликтного потенциала в миграционной среде, сохранения этнокультурного и языкового многообразия.

Губернатор области Денис Паслер рассказал о реализации государственной национальной политики в Оренбургской области: «Оренбуржье – многонациональный регион в самом сердце Евразии. Здесь почти 300 лет гармонично сосуществуют и обогащают друг друга различные языки, культуры и религии. Необходимо подчеркнуть, что более 85% оренбуржцев считают себя в первую очередь россиянами, а не представителями этнических групп. Задачи органов госвласти и местного самоуправления — в системном контроле миграционной ситуации, в создании условий для этнокультурного развития представителей этнических общностей, в содействии процессам формирования российского общегражданского единства».

Также обсуждались финно-угорская проблематика, развитие общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», сети региональных центров во взаимодействии с «Домом народов России».

После совещания, отвечая на вопросы журналистов, Игорь Комаров отметил: «Для Приволжского федерального округа межнациональные, межконфессиональные вопросы имеют особое значение: из 14 регионов – 6 национальных республик. Этнический, конфессиональный состав нашей большой семьи – регионов ПФО – обязывает нас делать акцент на межнациональных отношениях. Несмотря на внешнее давление, мы видим единение вокруг политики Президента России, его позиции по вопросу современного мироустройства, проведения специальной военной операции».

«Такой важный показатель, как уровень общероссийской гражданской идентичности, достиг в ПФО 94,4%, что выше среднего по стране. Фактор осознания людьми связи с государством, с народом, с обществом находится на самом высоком уровне за всю историю исследований. Благодарю руководителей регионов за большую серьезную работу в этом направлении», – сказал журналистам руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В этот же день Магомедсалам Магомедов, Игорь Комаров и Игорь Баринов в ходе рабочей встречи с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером обсудили вопросы общественно-политического развития и межнациональных отношений в регионе.