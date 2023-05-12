В гостях у пожилых

В минувшие выходные воспитанники группы «Свечечки» воскресной школы при храме преподобного Серафима Саровского посетили стационарное отделение Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения. Целью их визита стало поздравление одиноких пожилых людей с Днем Победы.

В актовом зале учреждения дети и родители показали собравшимся выступления: пели праздничные песни и читали трогательные стихи, исполнили танец. Каждому получателю социальных услуг в отделении юные гости вручили сделанные своими руками цветы. Также воспитанники воскресной школы с руководителем Зинаидой Удивановой принесли вкусные пироги. Пожилые были рады подаркам, но более им было приятно внимание.

В завершении встречи гости, работники и проживающие высадили во дворе учреждения кустарники и деревья.

Марина Ветликова.