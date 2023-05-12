2 мая в гости к ученикам и учителям Алгашинской школы пришел мобилизованный участник специальной военной операции Александр Романов. Он выпускник школы, находился в краткосрочном отпуске.

Александр рассказал о буднях военнослужащих, о сплоченности тех, кто находится в зоне боевых действий. Была затронута и тема помощи нашим солдатам, которая приходит из тыла. От имени сослуживцев боец поблагодарил школьников и учителей за поддержку, письма и посылки.



«Мы должны быть крепким тылом для тех, кто сегодня сражается за нашу страну, за наше будущее. Мы еще раз благодарим родителей, учителей Александра за то, что воспитали настоящего защитника и патриота. Будем продолжать оказывать всю необходимую помощь нашим бойцам и их семьям», – сказала в завершение встречи учитель школы Валентина Садрисламова.

Источник: Алгашинская СОШ.