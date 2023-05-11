Государство готово помочь садовым товариществам отремонтировать дороги

СНТ могут получить до 50% возмещения затрат на дорожные работы внутри своих дачных поселков. Но не более 1 миллиона рублей, сообщает Минсельхоз Чувашии. Новым пунктом субсидирования дополнилось соответствующее постановление Правительства Чувашии,

Такая поддержка сделает работу садовых товариществ более удобным и, в конечно итоге, даст импульс их развитию, считают в Министерстве сельского хозяйства Чувашии.

Садовых объединений в республике сегодня более 600 — это почти 140 тысяч садоводов.

чувашинформ.рф.