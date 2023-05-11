В Чувашии стало хорошей традицией вручать  наградные часы от Главы региона

Конкурсные процедуры на приобретение партий часов с символикой Чувашии уже инициированы. По нашим данным, будет изготовлено 555 мужских и женских часов, стартовая (максимальная) стоимость закупки обозначена в 1 568 598 рублей.

Действительно, уже много лет за заслуги в развитии республики ее выдающимся гражданам вручаются наручные часы с символами Чувашии.

В администрации руководителя Чувашии решили продолжить эту традицию. Часы и впредь будут вручать отличившимся специалистам в разных отраслях, талантливой молодежи, общественникам, учителям, врачам, строителям, аграриям, журналистам и спортсменам.

чувашинформ.рф.