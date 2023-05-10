Ситуация благополучная, но о рисках нужно помнить всегда

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), оказывают серьезное негативное воздействие на сексуальное и репродуктивное здоровье, поэтому Минздрав России объявил период с 8 по 14 мая 2023 года Неделей профилактики инфекций, передающихся половым путём.

В настоящее время известно около 30 заболеваний, передаваемых половым путем. Заразиться может любой человек, вступающий в половые связи с больным партнером. Риск заражения многократно возрастает, если человек часто меняет партнеров и не предохраняется. Но даже в том случае, когда отношения с партнером носят длительный характер, можно не заметить признаков болезни, т.к. некоторые инфекции протекают скрытно и не вызывают никаких симптомов длительное время. Актуальность проблемы ИППП также состоит в том, что они могут вызывать осложнения и последствия: уретрит, цистит, пиелонефрит, простатит, бесплодие, рак шейки матки, внематочную беременность и врожденные уродства плода.

Соответственно, основой профилактики ИППП являются сексуальные отношения с единственным партнером, отсутствие случайных половых связей, обязательное использование презерватива при любом сексуальном контакте, соблюдение личной гигиены (некоторыми ИППП можно заразиться и в быту). Обращайте внимание на наличие каких-либо признаков ИППП у партнера (язвочки, сыпь, покраснение, выделения) и не вступайте в половые отношения, если будет замечено что-то подозрительное или если партнер не до конца прошел курс лечения ИППП и не провел контроль излеченности. Если половой контакт все же произошел (без презерватива), то половые органы нужно промыть растворами хлоргексидина или мирамистина, причем в первые 2 часа после контакта. Если с момента контакта прошло нескольких дней, проводить медикаментозную профилактику уже не имеет смысла. Нужно обратиться на обследование к врачу-дерматовенерологу. В структурном подразделении Республиканского кожно-венерологического диспансера в Шумерле (ул. Урукова, д. 10) можно обследоваться на многие ИППП, разными методами, включая современные точные лабораторные реакции: ПЦР и ИФА.

Стоит отметить, что за последние 10 лет заболеваемость ИППП в Чувашской Республике постоянно снижается. На это влияет повышение грамотности населения по вопросам ИППП, половое воспитание подростков (лекции, беседы, распространение памяток), здоровый образ жизни, улучшение диагностики и лечения ИППП. В нашем городе и муниципальном округе заболеваемость ИППП ниже среднереспубликанских показателей. Случаев сифилиса и гонококковой инфекции в 2022 году и за 4 месяца 2023 года не выявлено (заболеваемость в 2022 году по Чувашии: сифилис – 3,5 на 100 тыс. населения, гонорея — 11,3 на 100 тыс. населения). По прочим ИППП (трихомониаз, хламидиоз, урогенитальный герпес, аногенитальные бородавки) в Шумерле заболеваемость составила в прошлом году 3,5 случая на 100 тыс. населения, в Шумерлинском округе – 12,7 на 100 тыс. населения (по Чувашии – 60,3 на 100 тыс. населения).

И. Будников, зав. отделением РКВД в Шумерле.