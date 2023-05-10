«Лидеры России»: попробуйте свои силы!



Всего несколько дней остаётся до завершения регистрации на участие в 5-м сезоне конкурса управленцев «Лидеры России». Зарегистрироваться можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.

С момента старта регистрации, с 4 апреля, на конкурс поступило уже более 100 тыс. заявок от жителей всех регионов России и 79 иностранных государств. Треть подавших заявки — женщиныженщины, около трети зарегистрировавшихся — в возрасте от 36 до 40 лет, 22 % — в возрасте от 41 до 45 лет, 19 % – в возрасте от 31 до 35 лет, представителей молодежи — 11 %, участников старше 46 лет – 19 %. Все они из разных профессиональных сфер: промышленности, образования, строительства и архитектуры, IT -технологий и связи, торговли и др. Кстати, в тройку наиболее активных по числу конкурсантов вошел, вслед за Центральным, и Приволжский федеральный округ.

Попробуйте свои силы и вы! Принять участие в «Лидерах России» могут граждане РФ и других государств в возрасте до 55-ти лет и с управленческим опытом не менее 2-х лет. Участие бесплатное.

Что даëт участие в конкурсе? Во-первых, каждый зарегистрированный участник сможет получить рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления. Во-вторых, в случае победы участник получит грант в размере 1 миллиона рублей на своё обучение, возможность встретиться с ведущими российскими управленцами и получить карьерные консультации и сопровождение.