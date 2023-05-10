

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» — это ставшее уже традиционным, зрелищное музыкальное состязание, в котором принимают участие все регионы России.

Самые сильные и талантливые исполнители из разных частей страны собираются на одной сцене и сражаются за свой родной край. Масштабное голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определяют сильнейших вокалистов.

Конкурс проводится при поддержке Министерства обороны РФ и Министерства Культуры РФ.



К участию в проекте допускаются граждане Российской Федерации (за исключением особых случаев, обговорённых с продюсерским составом проекта и юридически обоснованных) от 16 лет (включительно), музыкальные группы. К конкурсу также допускаются граждане ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Конкурсанты сражаются не только за честь и доблесть своего региона, но и за личный профессиональный рост и успех.

Главный приз — предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение.



Также возможны специальные призы от спонсоров и членов жюри.

Подробнее можно узнать на сайте.