Глава Чувашии рассказал Владимиру Соловьеву о поддержке военнослужащих и новых регионов

10 мая в утреннем стриме «Полный контакт» на телеканале «Соловьёв Live» вновь состоялась беседа журналиста Владимира Соловьева и Главы Чувашии Олега Николаева. А началась она с подведения итогов празднования в регионе Дня Победы. Олег Николаев рассказал о своего рода марафоне мероприятий по всей республике, отметив, что празднование прошло в штатной режиме.



Владимир Соловьев не преминул отметить, что и сегодняшних защитников Отечества из Чувашии хвалят на передовой, мол, ребята крепкие, настоящие бойцы, «такие мужики-мужики», и поинтересовался у собеседника ходом набора на военную службу по контракту. «Идём планово, — последовал ответ, – в целом как и все регионы. Ведём сопровождение по всем направлениям поддержки как самих людей, выбирающих службу по контракту, так и в зоне особого внимания – члены их семей». Олег Николаев напомнил о выстроенной еще в прошлом году системе поддержки семей и поделился новым проектом для женщин, прежде всего для жен военнослужащих, матерей «Искусство ждать». Проект реализуется Союзом женщин Чувашии совместно с другими общественными организациями в виде серии клубных мероприятий с участием психологов. Это позволяет женщинам победить чувство одиночества в своих переживаниях, получить действенную помощь специалистов. Ведется работа и с бойцами, пребывающими в отпуск на родину. Как отметил Олег Николаев, доставляют ребят автобусами организованно, чтобы они как можно быстрей добрались домой.



Рассказал Глава Чувашии и о двух своих визитах на новые территории России. В прошлом году он побывал в ДНР, недавно – в Запорожской области, в которой за республикой в качестве подшефного закрепили Бердянский район. «Целый день посвятили тому, чтобы изучить детально состояние дел в области здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, социального обслуживания. Наметили план действий», — пояснил Олег Николаев. Посетили полк, практически полностью состоящий из частично мобилизованных из Чувашской Республики, передали бойцам подарки, письма.



Каждый раз, общаясь с людьми на этих территориях, Главу Чувашии, по его признанию, трогает тот дух, «русский дух», благодаря которому они не перестали сопротивляться, несмотря на мощное давление. Причем дело даже не в боевых действиях, а в многолетней запущенности всей инфраструктуры. «Наши проблемы по сравнению с теми, которые образовались там из-за запущенности, просто несравнимые вещи, — прокомментировал гость Владимира Соловьева. – Там пахать и пахать».