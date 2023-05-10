В Чебоксарах молодежь встретится с героем СВО и поисковым отрядом «Память» в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции Знание.Герои

11 мая ефрейтор запаса, выполнявший боевые задачи в ходе СВО, награждённый Георгиевским крестом 4 степени, Иван Ярусов и Николай Мясников, командир поискового отряда «Память», старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории ЧГПУ им. И.Я. Яковлева встретятся с молодежью в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции Знание.Герои. Разговор будет посвящен подвигам защитников нашей Родины в ходе СВО и годы Великой Отечественной войны. Акция организована Российским обществом «Знание».

Всероссийская военно-патриотическая просветительская акция Знание.Герои проходит по всей стране. Участники СВО на Украине, ветераны Великой Отечественной войны, медики, военкоры, спортсмены, волонтеры, а также историки, политологи, государственные и общественные деятели встречаются со школьниками и студентами, чтобы поговорить о том, как люди становятся героями, а также отдать дань уважения защитникам нашей Родины. Такие встречи проходят в школах, вузах, музеях, библиотеках, патриотических центрах, парках и других местах.

В акции Знание.Герои могут принять участие все желающие спикеры, слушатели, а также площадки, готовые предоставить место для встреч героев нашей страны с молодежью. Для этого нужно бесплатно подать заявку на официальном сайте Российского общества «Знание». Уже в день старта акции желание стать спикерами выразили более 1300 человек.

Всероссийская военно-патриотическая просветительская акция Знание.Герои стартовала 18 апреля на одноименном форуме в Москве и продлится до 31 мая. В ней примут участие все 89 субъектов Российской Федерации, запланировано более 10 тысяч выступлений для 500 тысяч слушателей.

Центральное мероприятие Всероссийской военно-патриотической просветительской акции Знание.Герои в Чебоксарах пройдет в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по адресу: ул. К. Маркса, д. 38, начало в 12:00 (каб. 330 (третий этаж).

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