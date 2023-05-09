Дорогие ветераны войны и труженики тыла, уважаемые шумерлинцы!

Примите искренние поздравления с праздником – Днём Великой Победы!



День Победы вписан в историю нашего государства как пример великого единения всего народа, отстоявшего свободу, честь и независимость Родины. Сколько бы лет ни минуло с весны 1945-го, мы не забудем, что это была Великая Победа справедливости над злом и насилием, победа в войне за независимость нашей Родины, за право жить на свободной земле, за безоблачное будущее для детей и внуков. В нашей памяти навсегда останутся те, кто положил на алтарь Отечества свои жизни, кто вернулся и поднимал из руин страну, кто не жалея сил и здоровья трудился в тылу. Наш долг — сохранить для будущих поколений россиян историческую правду о героизме и подвиге советских солдат и офицеров, народных ополченцев и партизан, тружеников тыла, которые ценой собственных жизней спасли мир от фашизма.



В этот знаменательный день искренне желаем вам счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам! Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении!



Генеральный директор АО «КАФ» С. Васильев.