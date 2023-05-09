Дорогие шумерлинцы!

От лица всей корпорации “Проект-техника” поздравляем вас с праздником Великой Победы!



Мы всегда с долей грусти встречаем этот великий памятный день — День Победы! Сегодня мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей — это бесценно. Хотим каждому пожелать побольше доброты, здоровья, спокойных дней, истинной дружбы и безграничной веры в себя и в лучшее в мире.

Желаем вам любви, светлой радости, счастья и гармонии в семье. Берегите себя и своих родных. С праздником!

Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».