Дорогие шумерлинцы! Поздравляем вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Все мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины. В праздничный день 9 Мая по велению души и сердца мы поклонимся погибшим воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню. Уверены, что эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки.

Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов – подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным! Желаем всем счастья, здоровья, благополучия и добра!



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики, председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам В. Горбунов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики С. Мельников.